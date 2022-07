No hi ha cap denúncia per l'intent d'estafa en trucades per a la cita de la quarta vacuna

Andorra la VEllaGovern va fer públic un avís ahir perquè diferents ciutadans haurien rebut trucades d’algú que es feia passar per treballador del ministeri de sanitat. L’intent d’engany s’articulava demanant dades a la persona trucada amb l’excusa que calia establir una data per a la quarta vacuna contra la Covid que l’executiu ha anunciat que serà voluntària per als majors de 60 anys. S’instava que es donessin dades personals que permetien hackejar el telèfon mòbil i obtenir, per exemple, les dades bancàries. La policia, segons fonts del cos, no té constància de cap denúncia feta amb relació a aquest afer. No es descarta, segons les mateixes fonts, que en els dies vinents tingui lloc alguna denúncia, però a hores d’ara ningú hauria avisat a la policia d’haver estat estafat per aquest motiu. L’executiu va fer una piulada per demanar que no es donessin cap tipus de dades si es rebia aquesta trucada i avisant que no provenia de cap treballador del ministeri de Salut.