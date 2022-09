No es preveuen detencions avui per la plantació de marihuana trobada a Escaldes

Escaldes-EngordanyEl dilluns la policia va localitzar i desmantellar una plantació de marihuana en un pis d’Escaldes-Engordany i ha detingut un home resident de 32 anys com a responsable del cultiu.

Els agents del grup de delictes contra salut pública van sentir l’olor de les plantes des del carrer i van localitzar l’immoble d’on provenia. Després de realitzar la vigilància corresponent, van procedir a intervenir trobant-hi a l’interior un hivernacle amb nou plantes de marihuana d’una alçada mitjana d’1,20 metres cadascuna. La infraestructura era molt sofisticada, amb ventiladors, llum artificial LED i dues caixes d’extracció d’olors amb filtre.

Un cop analitzades les plantes, la quantitat total intervinguda suma prop de 2 kg. La Policia també va trobar al pis petites quantitats de marihuana seca preparada per al consum, llavors, fertilitzant i una bàscula de precisió.

El grup de delictes contra la salut pública destaca la importància de l’operació vista la gran quantitat de droga llesta per consumir que es podria obtenir d’aquesta plantació. El detingut ha ingressat aquest dimarts al centre penitenciari. La investigació de l’operació FLAT continua oberta. Segons fonts policials, no s'esperen detencions per avui, tot i que no es descarten més detencions en els pròxims dies i setmanes.