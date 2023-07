No s'investigarà d'ofici la baralla a Encamp del policia fora de servei

EncampLa policia no investigarà la baralla a Encamp la Nit de Sant Joan d'un policia fora de servei que va acabar amb l'agent atès a Urgències de l'Hospital per les greus ferides que va patir a la cara. En l'incident van estar involucrats el policia i un grup de joves que es trobaven davant de la casa d'un familiar del policia. Es va iniciar una discussió sobre la 'festa' que suposadament estaven fent els joves la nit del 23 de juny. L'agent i els joves es van acabar pegant mútuament i en l'intercanvi de cops un dels joves va picar per darrere amb un objecte contundent. Es tracta d'una ampolla o d'una llauna de refresc.

L'impacte a la cara amb l'objecte va provocar ferides importants a la cara del policia. En aquest moment va acabar el conflicte. El policia no va avisar a cap dels agents que es trobava controlant la festa encampadana. I hores després de l'incident es va traslladar a Urgències per ser atès. Han passat més de deu dies de l'incident i ni els joves ni el policia han presentat denúncia. El cos no actuarà d'ofici perquè, tot i que tothom sap que va tenir lloc, ni hi ha cap element que els porti a obrir una investigació si cap de les parts no ha volgut que tingui més recorregut.