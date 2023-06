Només haurà de pagar 20 euros després de trencar una paperera davant d'un policia

Andorra la VellaUn jove caminava per la vorera a la zona de l’estació d’autobusos d’Andorra, a l’alçada de la cruïlla del carrer Borda Nova amb l’Av. Tarragona de la vila d’Andorra la Vella, quan sense cap motiu aparent va trencar amb empentes una paperera. Va trencar les potes de la planxa de ferro que la subjectava a la

vorera. Un policia que es trobava a la zona va veure tot l'incident i el seu testimoni ha estat clau per a la condemna al jove. Finalment, el jove ha estat declarat culpable d'una contravenció penal per danys, però només haurà de pagar 20 euros perquè com el comú té una assegurança del mobiliari urbà el jove no ha de fer front a la responsabilitat civil per la destrossa.