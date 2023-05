Nova alerta per intents de phishing

Andorra la VellaLa policia i MoraBanc alerten a la ciutadania de nous intents de phishing suplantant l'entitat bancària. D'aquesta manera, tal com informen a través de les xarxes socials, es demana als clients que els hi arribi un SMS demanant dades de l'usuari que no cliquin a l'enllaç, esborrin el missatge i recorden que un banc mai demana les dades confidencials per SMS ni telèfon.