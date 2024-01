Obligatori circular amb equipaments a partir de l'Aldosa de Canillo, la Cortinada, Erts, Arinsal i per accedir a França

Andorra la VellaEl departament de Mobilitat informa en les seves xarxes que la fase groga, i per tant l'obligatorietat dels equipaments de neu, queda activada a partir de l'Aldosa de Canillo, la Cortinada, Erts i Arinsal, a més de per accedir a França. Pel que fa a aquesta última via, continua la restricció dels camions grans.

