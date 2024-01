Els padrins a l'espera de ser desnonats accepten el pis de Govern

Andorra la VellaEls padrins que havien de ser desnonats divendres del carrer Callaueta de la capital han acceptat un pis ofert per Afers Socials, a Santa Coloma, en cas que el desnonament es confirmi.

Segons RTVA, han sol·licitat un ajornament del desnonament, argumentant que la persona que va presentar la petició no estava autoritzada. Tot i que els germans rebran ajuts al lloguer per assumir una despesa mensual de 1.200 euros, la seva situació encara és incerta. El seu lletrat ha presentat una demanda al Tribunal Superior per aturar el procediment, alegant que la persona que va iniciar el desnonament no tenia l’autorització adequada. El portaveu del Govern, Guillem Casal, assegura que trobaran una alternativa per a aquest cas.