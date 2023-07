Un parapentista cau 20 metres d'alçada i és evacuat en helicòpter a Organyà

Andorra la VellaAquest diumenge, els Bombers de la Generalitat han realitzat una complexa operació de rescat per salvar un parapentista que havia sofert una caiguda d'aproximadament 20 metres en la zona de l'enlairament de les Solanes, a Organyà.

Tal com ha informat RadioSeu, el servei d'emergències va rebre l'avís a les 8 del vespre i va desplegar immediatament els recursos per atendre l'incident. Després de localitzar el parapentista ferit, els bombers van treballar ràpidament per estabilitzar-lo i procedir a la seva extracció del lloc de l'accident.

Per a aquesta complicada tasca, es va utilitzar un helicòpter del Grup de Rescat en Altura dels Bombers de la Generalitat (GRAE) amb base a la Seu d'Urgell. Mitjançant una operació de gruatge, van aconseguir portar el ferit fins a l'helicòpter i, posteriorment, transferir-lo a l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

L'home va ser traslladat a un centre hospitalari per rebre l'atenció mèdica necessària. Segons els informes, el parapentista va patir un trauma lumbar com a conseqüència de l'accident.