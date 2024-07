Una parella detinguda per intentar vendre un rellotge robat valorat en 14.000 euros

Andorra la VellaLa Policia va detenir dilluns a la tarda una dona i un home, ella fronterera de 31 anys i ell no resident de 32, com a presumptes autors de delictes contra el patrimoni per haver furtat a un home de prop de 80 anys a qui la dona cuidava un rellotge d’alta gamma i haver-ne venut una part. Actualment, el rellotge tindria un valor de 14.000 euros al mercat de segona mà.

La parella, en ser coneixedora que l’home es disposava a interposar una denúncia, es va presentar al despatx central de Policia i en aquell moment es va efectuar l’arrest. La investigació policial apunta que la dona hauria estat qui hauria comès el furt al domicili del propietari del rellotge i la seva parella hauria actuat com a còmplice. Tots dos van decidir vendre una part de la corretja fora del país per la qual van obtenir uns 1.000 euros.