Un patinet elèctric atropella una dona a Andorra la Vella

Andorra la VellaLa policia ha informat que ha rebut l'avís d'un accident aquest divendres a les 8:12 h del matí a l'avinguda Doctor Mitjavila número 21, a la capital. Segons expliquen des del cos d'ordre, l'incident ha implicat un patinet elèctric que circulava per la vorera i una vianant, de 45 anys, que ha resultat ferida. Posteriorment, ha estat traslladada a l'hospital per avaluar el seu estat de salut. La Policia recorda que no està permès que els patinets circulin per les voreres o altres espais reservats únicament per als vianants.