Perd la residència després que un policia anés vuit cops al seu domicili i no el trobés cap

Andorra la VellaUn resident no podrà renovar la seva residència perquè l'informe policial reflexa que l'home no residia de forma habitual al país. L'afectat no va estar d'acord amb rebuig de la renovació i va posar en dubte l'informa policial. Primer la Batllia i després el Tribunal Superior han rebiutjat el recurs. En la sentència, el Tribunal Superior ha destacat "l’especial rellevància que tenen els informes elaborats pel Servei de Policia, en la mesura en que recullen els resultats de les investigacions dutes a terme sobre el terreny i, a més, se’ls ha de reconèixer l’objectivitat que deriva del fet de ser elaborats per funcionaris públics. Això no exclou, lògicament, que els interessats presentin les proves adequades per a desvirtuar el seu contingut".

L'agent de policia encarregat de la investigació "va realitzar en fins a vuit ocasions diverses comprovacions al domicili de l’interessat, que també constitueix la seu de la seva empresa, així com entre el veïnat. Segons el seu resultat, en cap de les vuit visites es trobava present el sol·licitant de la renovació, ni tampoc va respondre als intents de contacte telefònic. Tant els veïns de l’habitatge com la persona encarregada de la neteja van manifestar que feia temps que no veien el recurrent ni la seva parella i que el seu vehicle no està estacionat al garatge de l’edifici".