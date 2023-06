Petjades d'os a la zona del Comapedrosa

Andorra la VellaEls banders informen que han detectat un nou rastre de petjades d'os, aquesta vegada a la zona del Comapedrosa, tal com recull RTVA. El cos va rebre l'avís dissabte i en acudir van confirmar-ho. Es troben en una zona elevada i amb neu poc transitada.

Arran de la constatació que es tractava d'un os, els banders van activar el protocol i van avisar les autoritats dels estats veïns. A diferència d'altres casos que s'han produït els últims mesos, no és una zona on hi hagi explotacions ramaderes i, per tant, no ha afectat ningú.