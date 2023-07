Pintor conduint begut i drogat: permís retirat per quarta vegada

Andorra la VellaUn pintor va ser enxampat en un control alcoholèmia amb un positiu tant d'alcohol com de drogues. Va donar 1,17 grams d'alcohol per litre de sang a les cinc de la tarda. A més, portava a sobre tres grams de cocaïna per a consum propi. El carnet li va ser retirat per dos anys. L'home va demanar que li permetessin conduir entre setmana perquè és autònom, i té una empresa de pintura de la seva titularitat. Necessita el permís de conduir per desplaçar-se als llocs particulars com pisos, locals a tot el Principat i per portar els pots de pintura de gran volum de pes.

La petició li ha estat rebutjada. El pintor ha estat condemnat amb anterioritat, per haver conduït en 3 ocasions sota els efectes de begudes alcohòliques i en dues d’elles havent patit un accident de circulació amb ferits. No només li han denegat el recurs, sinó que li han fet pagar les costes processals.