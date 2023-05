Piqué anirà al camp de l'Espanyol amb l'Andorra

Andorra la VellaGerard Piqué, en el transcurs de l’After Kings de la Kings League, ha anunciat que la pròxima temporada 2023-24 anirà a la llotja del RCD Stadium com a president de l’Andorra que s’enfrontarà al RCD Espanyol que va baixar diumenge. Durant la seva etapa com a futbolista del FC Barcelona, Gerard Piqué va viure nombroses polèmiques amb l’afició d’Espanyol fruit d’una rivalitat de la qual va gaudir com a culer apassionat, alimentant-la amb algunes declaracions. A Cornellà-El Prat sempre va ser un dels jugadors del Barça més insultats, de manera desmesurada en moltes ocasions. “L’any vinent estaré en la llotja de l’Estadi de Cornellà com a president de l’Andorra, hi haurà un Espanyol-Andorra i tinc el dret d’anar”, va proclamar Piqué aquest dilluns. Caldrà estar pendents del calendari de la Segona Divisió 2023-24.