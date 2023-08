La Policia adverteix d'una nova estafa amb préstecs com a esquer

⚠️Si veus missatges com aquest 👇o similars a les xarxes socials:



Desconfia.

Són estafes.

Juguen amb l'emergència i la urgència perquè hi cliquis.



❌Si et prometen diners molt fàcilment, sospita.

❌No donis dades i no entris als enllaços.#Nopiquis. pic.twitter.com/ZI2qValPN2