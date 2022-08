La policia arresta a un matrimoni per maltractar a la filla

Andorra la VellaUn matrimoni va ser detingut ahir per, presumptament, maltractar a la seva filla. Concretament, segons han confirmat fonts policials, el pare va ser detingut com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física, per agredir a la filla, i la mare com a presumpta autora d'un delicte contra la llibertat, per tancar-la a casa en contra de la seva voluntat. La detenció va tenir lloc ahir, entre les 22 h i les 23 h.