La policia deté un exempleat de banca per apropiar-se de diners de clients difunts

Andorra la VellaLa policia ha detingut aquest dilluns per ordre judicial un home de 32 anys com a presumpte autor d’un delicte contra el tràfic jurídic i d’un delicte contra el patrimoni. Segons informen des del cos d'ordre, arran d’una denúncia d’una entitat bancària, es va detectar com l’home, exempleat del banc, s’apropiava de diners de comptes de clients difunts falsificant-ne la signatura. La investigació va permetre demostrar com els reintegraments s’havien fet després dels òbits. El detingut, que s’hauria apropiat d’un total de 25.700 euros, ha passat a disposició judicial aquest mateix matí.