La Policia deté un home per un presumpte furt amb força al domicili d’un conegut

Sant Julià de LòriaLa Policia va detenir dilluns al matí a Sant Julià de Lòria un home de 34 anys com a presumpte autor d’un delicte contra el patrimoni i d’un delicte contra la intimitat i la inviolabilitat del domicili per haver entrat al pis d’un conegut en diverses ocasions sense el seu consentiment i haver furtat diners.

L’inquilí del pis havia denunciat tot just feia pocs dies que algú havia entrat a casa seva sense permís perquè li havien desaparegut diners. Davant la sospita que podia tractar-se d’un conegut seu que, a més, viu al mateix edifici, va decidir instal·lar una càmera de videovigilància que va enregistrar com algú entrava al domicili. Les imatges han estat clau per identificar-lo i arrestar-lo. A més d’haver-se endut diners en efectiu, va intentar fer ús del número d’una targeta de crèdit que va trobar al pis per intentar fer pagaments sense aconseguir-ho.

El detingut no hauria forçat la porta, sinó que hauria utilitzat una còpia de les claus que li hauria pres a un conegut comú. El fet d’haver-se apropiat de les claus fa que es consideri un furt amb força.