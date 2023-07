El policia ferit fora de servei no presenta denúncia

Andorra la VellaDilluns va transcendir la baralla a Encamp entre un policia fora de servei i uns joves de matinada i que va acabar amb l'agent a l'hospital amb importants ferides a la cara. Ara fonts policials confirmen que no van intervenir de cap manera, ja que es tractava d'un agent vestit de paisà i fora del seu horari de treball. També poden afirmar que l'agent no ha volgut presentar denúncia. No s'ha produït, per tant, cap detenció relacionada amb el cas. Encara es desconeix l'origen del conflicte.