La policia identifica un agressor a causa d'un vídeo viral d'una baralla a Andorra la Vella

Andorra la VellaLa Policia va detenir dilluns al matí un jove de 23 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral després d’haver-lo identificat com l’autor material d’una agressió que va tenir lloc la matinada del 10 de desembre a Andorra la Vella en una baralla prop de la rotonda de la Comella.

El vídeo de l’agressió, comesa amb brutalitat i traïdoria, es va fer viral a través de les xarxes socials i va crear una important alarma social. La investigació que va iniciar la Policia de seguida que va ser coneixedora dels fets ha culminat amb l’arrest del jove i ha permès identificar altres persones implicades en la batussa.

Tot apunta que la víctima era un turista. No va interposar cap denúncia ni va acudir a l’hospital per rebre assistència mèdica. En la gravació s’apreciava com, l’ara detingut, donava una forta puntada de peu al cap del jove quan aquest ja es trobava a terra després que altres membres del grup el fessin caure a cops.