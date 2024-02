A presó per comprar tabac andorrà a quatre euros i vendre'l a set

Andorra la VellaUna parella francesa ha estat detinguda a Poitiers per tenir una 'empresa' que es dedicava a comprar tabac a Andorra i Luxemburg per després vendre'l al mercat negre. Pel que fa a Andorra, compraven el paquet a quatre euros i el venien a set quan el cost a França legalment és d'onze euros en general. Amb aquest 'negoci' havien guanyat 20.000 euros amb dos viatges a Andorra i cinc a Luxemburg.

Tot va començar amb una trucada anònima a la policia on se'ls avisava d'una família que es dedicava a la venda de tabac en el mercat negre. Després de fer una investigació es va acabar entrant a l'habitatge on es van trobar 269 cartons de tabac i 55 quilograms de tabac d'embolicar. El valor de tot plegat, segons la policia, és d'uns 50.000 euros.

L'home ha estat condemnat a deu mesos de presó ferma i la dona a sis. Ella haurà de portar la resta de temps un braçalet electrònic de control.

Els advocats de la parella han dit que com no tenien mitjans havien acabat buscant "el diner fàcil" per mantenir una família nombrosa amb set fills. Cap dels dos treballava.