Pressumptes maltractaments a un menor a una escola bressol

Andorra la VellaLa Policia va detenir dimecres una dona de 39 anys i treballadora d’una escola bressol com a presumpta autora d’un delicte contra la integritat física i moral perquè hauria maltractat un menor mentre l’infant estava a càrrec seu. L’arrest es va produir per ordre de la Fiscalia l’endemà mateix que la direcció de la guarderia informés el comú dels fets, que van tenir lloc dimarts. La dona feia anys que hi treballava. La detinguda ha passat a disposició judicial aquest dijous a la tarda.