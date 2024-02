Les protestes agrícoles a la C-14 i l'N-145 dificulten l'arribada a Andorra

Andorra la VellaLes protestes dels agricultors estan bloquejant l’accés a Andorra en aquest moment a través de la frontera espanyola, provocant retencions en la C-14 i l’N-145. Unió de Pagesos (UdP) ha convocat avui mobilitzacions que aniran des de la Farga de Moles fins a la Seu d’Urgell, on els agricultors realitzaran una marxa lenta i faran bloquejos intermitents d’onze del matí a sis de la tarda.

MARXA LENTA. Circulació amb congestió (Retenció): C-14 | RIBERA D'URGELLET | Sentit Nord cap a LA SEU D'URGELL | Punt km. 175-176.5 | 11:09 — Trànsit C-14 (@transitc14) 6 de febrero de 2024

Menys burocràcia, més cobertura telefònica i control de la fauna

Les demandes principals del gremi són reduir la burocràcia a la qual han de fer front els agricultors, millorar la cobertura telefònica a certes zones pròximes als Pirineus, garantir un major control de la fauna salvatge i millorar el tracte per part de les grans cadenes d’alimentació.

La de la frontera espanyola no és l’única protesta agrícola a Catalunya. Unió de Pagesos també ha convocat per avui talls a diferents zones del territori català. Una de les més destacades és la de Fondarella, al Pla d’Urgell, que està previst que duri dos dies.

Els talls no afectaran els horaris de sortida dels serveis d’Andbus. La companyia de viatges va apuntar que els autobusos amb destí Barcelona i Lleida sortiran amb normalitat. Això sí, a la pàgina de la companyia van avisar dels possibles retards que poden sofrir els viatges i no poden assegurar que arribin al seu destí a l’hora acordada, tal com ja va passar amb les manifestacions a la frontera francesa.