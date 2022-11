Provoca un accident que fereix una conductora i es revolta contra la policia, tenint el permís retirat

Andorra la VellaDiumenge cap a les tres de la tarda va tenir lloc un accident a la rotonda dels Marginets d’Andorra la Vella. En el sinistre va resultar ferida una conductora de 59 anys. La policia ha fet públic que per aquest accident ha estat detingut el conductor d’un altre vehicle que hauria provocat el xoc.

L’arrestat és un resident de 26 anys que conduïa amb el permís retirat. A més, es va rebel·lar contra els agents que es feien càrrec de la intervenció. El jove va quedar detingut per un presumpte delicte contra la integritat física i moral, per lesions per imprudència, i contra la funció pública, per desobediència.