El PS alça veu per l'eliminació de la reserva en el conveni d'Istanbul

Andorra la VellaDiverses veus s'alcen per eliminar la reserva en el conveni d'Istanbul que obliga els estats a indemnitzar les dones victimes de violència de gènere en cas que l'agressor es declari insolvent. Salazar Álvarez, ha denunciat en la seva intervenció que les víctimes no haurien de suportar els perjudicis econòmics causats pels agressors.

Amb el suport del moviment Concòrdia, insten les autoritats a aixecar aquesta reserva per garantir una protecció adequada i suport a les víctimes de violència de gènere i domèstica, així com assegurar que la indemnització no recaigui en altres fonts que no siguin els agressors. Aquesta acció seria un pas important cap a una societat més igualitària i lliure de violència.