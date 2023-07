Els punts liles de les festes majors seran gestionats per la Creu Roja

Andorra la VellaLa Creu Roja Andorrana es farà càrrec finalment de quatre punts lila en el marc de les festes majors d’enguany. Després d’Escaldes-Engordany i de Sant Julià de Lòria, el dispositiu professionalitzat estarà també actiu els dies 4, 5, 6 i 7 d’agost, durant la festa a Andorra la Vella i a Encamp, els dies 14, 15 i 16 d’agost.

Tal com especifiquen des de la Creu Roja, el punt lila de l'ONG està integrat per una infermera, una professional de l’àmbit social i persones voluntàries majors d’edat que exerceixen com a informadors/es i observadors/es de possibles agressions.

Aquests dispositius, "mitjançant un espai tancat, protegit, íntim, però a la vegada proper a l’esdeveniment, garanteixen la seguretat en l’acompanyament de totes les víctimes d’alguna agressió i tenen també la missió de sensibilitzar, i d’informar sobre violència de gènere i LGTBIQ+ fòbia", detallen des de la Creu Roja.

Des de l'ONG fan, també, una crida a tota persona amb "do de gents, capacitat d’escolta activa i resolució, que es vegi capaç de donar suport als dispositius de punt lila establerts".

Finalment, la Creu Roja agraeix "la sensibilitat mostrada pels comuns i a l’àrea de Polítiques d’Igualtat del Govern per haver donat suport a aquesta iniciativa, i anima a la resta d’entitats públiques i privades a promoure-les".