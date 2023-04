Quatre detinguts després de ser enxampats amb alcohol i tabac andorrà

Andorra la VellaQuatre persones han estat detingudes per contraban de tabac i d'alcohol entre Andorra i l'Arieja durant aquesta setmana. Segons explica el mitjà francès La Dépêche, el passat mes de febrer es va iniciar una investigació per part de les autoritats, ja que hi havia sospites de delicte. Posteriorment, es van engegar tasques de vigilància que van culminar aquest dimecres quan van entrar a casa i van trobar 54 ampolles d'alcohol i 20 cartons de tabac. Els responsables van reconèixer els fets un cop van ser detinguts.