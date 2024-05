Quatre detinguts per furts a conductors de la C-14

Andorra la VellaEls Mossos d’Esquadra han detingut aquest dimarts quatre homes, d’entre 40 i 68 any, com a presumptes autors dels delictes de pertinença a grup criminal, furt a interior de vehicle i d’una falta de danys. Els presumptes lladres van ser interceptats a la Noguera quan fugien després de cometre un furt a la Seu d’Urgell amb el mètode anomenat “punxa-rodes”.

Segons RadioSeu, els fets van succeir el matí de dimarts a la capital de l’Alt Urgell, quan una parella que acabava de treure diners d’una entitat bancària va pujar al seu vehicle i als pocs metres d’iniciar la marxa es va adonar que el cotxe tenia una roda punxada. Quan van baixar per comprovar l’avaria es va dirigir a ells un ciutadà per oferir el seu ajut. L’home va d’interactuar amb ells una estona, guanyant-se la confiança de les víctimes, fins que va dir que anava a recollir unes eines per ajudar-los a canviar la roda, però va fugir en un cotxe. Llavors, les víctimes van començar a sospitar i es van adonar que els havia sostret una bossa de mà amb els diners.

El robatori va tenir lloc davant l’estació d’autobusos i la parella va rebre el suport de diversos ciutadans. Tot seguit, les víctimes va denunciar els fets davant dels Mossos d’Esquadra amb una descripció de l’autor del furt i del vehicle fugit, facilitada també per testimonis dels fets.

Immediatament, es va muntar un dispositiu de recerca, alertant les comissaries properes. Això va permetre que, poc després, una patrulla de seguretat ciutadana que havia muntat un control a la C-14, al terme municipal de Ponts, aturés un vehicle amb quatre ocupants. En l’escorcoll van localitzar amagada al maleter una bossa de mà amb 2.815 euros, que coincidia amb la quantitat furtada.

Especialització en aquest tipus de furts

La policia va detenir els quatre ocupants com a presumptes autors d’un delicte furt i danys. Així mateix, les gestions de la Unitat d’Investigació de l’ABP Alt Urgell van permetre constatar que els quatre detinguts, provinents de l’entorn metropolità, ja havien estat implicats en diferents fets de la mateixa tipologia arreu de Catalunya, fet que demostra una especialització en aquests tipus de furts coneguts com ‘punxa rodes’, i també en altres modalitats com el furt de la ‘sembra’ i el furt de la ‘taca’.

Davant d’aquests indicis, també se’ls acusa d’un delicte de pertinença a grup criminal per formar part, presumptament, d’una xarxa organitzada que cometia furts d’una forma especialitzada, sostinguda en el temps i que era una forma de vida de tots quatre.

Els detinguts, dos dels quals tenien antecedents, van passar ahir a disposició judicial davant del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de la Seu d’Urgell.