Quatre detinguts al Solsonès que pretenien vessar oli a la carretera per boicotejar la Vuelta

Andorra la VellaAgents de la policia nacional espanyola van detenir aquest dissabte a quatre persones que van ser sorpreses quan, presumptament, pretenien sabotejar La Volta Ciclista a Espanya 2023 al seu pas per la comarca del Solsonès.

En concret, els agents van sorprendre els detinguts en una zona boscosa de la comarca ilerdenca en el moment en el qual disposaven a activar un enginy amb el qual es vessarien centenars de litres de líquid al pas de l'escamot de la Volta Ciclista a Espanya 2023 en la seva etapa d'aquest dilluns, 28 d'agost, entre les localitats de Suria (Barcelona) i Arinsal (Andorra).

L'artifici estava format per dos bidons, d'una capacitat de 200 litres cadascun, així com un dispositiu d'activació amb una electrovàlvula i un temporitzador. El mecanisme estava amagat entre la vegetació, inclosa la mànega que anava a abocar el líquid i que s'estenia fins a la citada carretera, dificultant la seva detecció. El líquid localitzat, similar a l'oli de motor, està pendent d'anàlisi per part d'especialistes de Policia Científica per a determinar la seva composició final.