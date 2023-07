Queixes per les corretges que fa servir la policia per subjectar els gossos

Andorra la VellaUna notícia que sembla que no podia generar cap mena de polèmica, com és la incorporació de tres nous gossos al cos de policia, ha generat debat entre diversos usuaris. Un d'ells obre el tema assegurant que l'estri que fan servir per subjectar alguns dels gossos són "maltractadors". La policia, que no ha dubtat a contestar, assegura que aquesta informació no és certa i que no fan servir l'estri al qual fa referència, sinó que es tracta d'un altre.

Bona tarda @JoaoQueiros13, en cap cas és un estri que s’utilitza per maltractar el gos. No es tracta d’un collar que pugui ofegar, com podria semblar sense el context. És una eina de treball autoritzada per l’acadèmia. El gos no pateix perquè no es tensa si està ben col•locat. — Policia Andorra (@andorra_policia) 21 de julio de 2023