Una quinzena de joves implicats en consum i tràfic de drogues arran d'una discussió de parella

Andorra la VellaDos joves, resident equatorià i una nacional que eren parella, estaven en el domicili d'una dona a la carretera dels Vilars d'Escaldes. I hi havia un quart, la parella de la titular del pic, nacional espanyol que no resideix a Andorra.

L'equatorià i l'andorrana s'estaven discutint i la dona els va fer fora del pis. L'enfrontament va continuar al carrer al costat del Peugeot 206 en què havien vingut i que era propietat de l'andorrana, però que utilitzava habitualment l'equatorià.

Un veí va avisar la policia del que estava passant i la parella va mostrar una actitud agressiva. Van ser controlats i dins del Peugeot es van trobar un embolcall amb 37 grams de cocaïna. La parella va dir que no era seva sinó de l'home i la dona que hi havia al pis.

La declaració va provocar que es fes un registre del pis d'on venia la parella. Van trobar petites quantitats de marihuana, restes de cocaïna i una bàscula de precisió per pesar l'estupefaent que es venia. Però aquí es va troba un primer llistat de clients de l'espanyol no resident: S.E.B.E.A. per import de 120 euros, a W.A.M. per import de 100 euros, a V.M.F.C. uns 16 grams, a J.H.H., per import de 30 euros, a D.M.M. dues cigarretes i a S.S.J.....

Posteriorment es va fer un registre a l'habitatge de la parella que havia delatat als atres. I allà es van trobar 46,7 grams d’haixix, 46 tripis de LSD, 24 pastilles d'èxtasi i diferents embolcalls de plàstic, així com la suma de 310 euros. I aquí el venedor era l'equatorià que portava el llistat.

Les notes manuscrites de les vendes de droga que havia fet van acabar implicant a molta altra gent. Posava els noms (aquí només inicial) B. = 92g x 4 ; S. = 90 + 300 + 21 tripis a 7 = ; W. = 2 pollos + 100g de haixix ; D. = 100€....

Les 24 pastilles d'èxtasi trobades eren d'un altre jove, també de nacionalitat andorrana, que viu a Sant Julià. I quan van anar a casa seva van trobar 53 grams de haixix per a consum propi.

Al final, diferents detencions i una dotzena d'afectats en diferents graus: uns per venda i altres per consum, arran de la cadena de delacions i troballes de droga que es van anar fent.