La recerca de l'andorrà desaparegut a Blanes continua

Andorra la VellaL’Associació SOS Desaparecidos i els Mossos d’Esquadra continuen amb la recerca per trobar Joel Mont Montero, un andorrà de 32 anys que va desaparèixer a Blanes fa onze dies. Montero, nascut a Andorra la Vella, fa 1,77 d’altura, complexió prima i anava acompanyat de la seva gossa. La preocupació per Mont és important tenint en compte que ja fa onze dies des que es van tenir notícies del jove. L’última vegada que se’l va veure portava pantaló de camuflatge, camiseta blava i sabatilles negres. La gossa és de color negre. L’associació SOS Desaparecidos ha fet públic telèfons de contacte per si algú té informació, que són els següents: +34 649 952 957 / +34 617 126 909.

El jove va marxar de casa caminant, sense cap vehicle i no duia mòbil ni diners a sobre, només l'acompanyava la gossa.