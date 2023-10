El recorregut delictiu de dos joves a tres establiments

Andorra la VellaDos joves van fer una 'festa delictiva' de matinada en que durant una hora i mitja van cometre tres delictes diferents. Tot i que en un dels establiments van agafar diners, l'objectiu principal era aconseguir alcohol per anar allargant la 'festa'.

El recorregut va començar a dos quarts de quatre de la matinada. Els dos joves van furtar cerveses i coca-coles dels frigorífics exteriors de l'Orri a Prat de la Creu. El valor total: 11,17 euros. La segona aturada va tenir lloc una hora més tard, tot i que no hi havia ni cent metres de distància i en el mateix Prat de la Creu. Possiblement, es van beure les cerveses i van seguir amb el joc.

Eren dos quarts de cinc del matí quan els dos joves van accedir a l'Art Hotel. Dins de l'establiment es van emportar una caixa de cerveses i 550 euros en metàl·lic. A les cinc de la matinada, última aturada. L'Hotel Eurostars. Van entrar a la cafeteria on es van emportar una ampolla de Whisky i 440 euros d'un calaix de la recepció.

Les imatges de les càmeres van portar a que es detingués i es processés un jove lauredià. Finalment, però se'l va absoldre per una sèrie de motius. Alguns testimonis no van declarar. Un altre va indicar que li semblava que era un jove més alt. I els policies no van poder garantir que les imatges de les càmeres l'identifiquessin plenament. Fins i tot, els agents van explicar que havien tingut informació posteriorment que indicaria que podia haver estat un altre jove. Per aquests motius es va retirar l'acusació.