Els recurrents viatges a Andorra d'un georgià per robar tabac

EncampUn georgià, nascut a Tiblissi el 1972 quan encara formava part de la Unió Soviètica, hauria comès dues vegades, tot i que se sospita que ho havia fet més cops, el mateix robatori. Venia a Andorra amb el seu cotxe i es desplaçava fins a Encamp. Entrava al Super-U Express i robava cartons de tabac de marques diferents. Concretament, Philip Morris, Marlboro i LM. No era un cop molt treballat. Es posava els cartons sota la jaqueta i marxava. No hi ha constància que ho fes a més llocs. En principi, només es desplaçava al mateix comerç d'Encamp per al furt.

L'home va ser enregistrat per les càmeres del supermercat. Dels dos furts provats, en un es va endur quatre cartons i en l'altre cinc. Després del segon delicte, el supermercat va avisar la policia que el va controlar quan portava la mateixa roba amb la qual va ser gravat per les càmeres. El total de valor furtat és de 270 euros, segons el supermercat. L'home no s'ha presentat al judici i ha estat condemnat a un més d'arrest domiciliari que dubtosament complirà mai.