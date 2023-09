Regala un cotxe a la dona per l'aniversari i se'l treu després de separar-se

Andorra la VellaUn home li va regalar un cotxe a la dona pel seu aniversari. Aquell any, però es van separar i a l'hora d'establir el repartiment de propietat l'home es va quedar el vehicle perquè mai el va posar a nom de la seva esposa. La dona va presentar una demanda judicial perquè s'obligués al seu exmarit a que li posés el cotxe al seu nom o que li pagués l'equivalent a la taxació del vehicle que eren 9.740 euros o, en últim cas, que l'home li entregués la meitat del valor del cotxe (4.870). La dona va presentar dos testimonis que van assegurar que l'home li havia regalat el cotxe i diferents missatges de whatsapp en la mateixa línia. I recorda que el vehicle només l'utilitzava ella. Per últim, va presentar un vídeo del moment on li dona la 'sorpresa' de regalar-li el cotxe. En el vídeo li manifesta que "espera que el disfruti i que el cuidi més del que el cuida a ell".

En primera instància es va denegar la petició de la dona perquè "en cap moment es va

produir la pretesa la donació del vehicle. I això perquè malgrat de la prova practicada es deriva que el vehicle descrit fou una sorpresa que li feu el seu marit el dia del seu aniversari, la presumpció de tractar-se d’un regal a favor de la senyora es derivava només de les paraules de l'home". Mai va canviar la titularitat i tampoc li va dir a la dona que la canviaria. Per tant, encara que li hagués dit que era un regal, en realitat sempre va ser propietat de l'home.

El Tribunal Superior ha ratificat la sentència a favor de l'home perquè una donació no es considera 'completa' si no hi ha un acte efectiu i legal com és canviar la titularitat del bé. El simple fet de dir que es regala una cosa no és suficient perquè la persona obsequiada sigui la propietària si no hi ha un canvi de nom del titular.