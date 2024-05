La relació pròxima al sadisme que ha provocat l'expulsió d'un home del país set anys

Andorra la VellaUrgències de l'Hospital va avisar a la policia perquè una pacient havia estat agredida per la seva parella. Feia 14 anys que estaven junts i que tres que compartien habitatge. La relació era pròxima al sadisme on l'home considerava que la dona era dependent i dèbil i aquest era el problema que impedia que la relació funcionés. L'home l'havia obligat a establir una sèrie de reptes físics que havia de superar per estar a l'altura. L'home controlava els exercicis físics i si no superava el nivell rebia càstigs.

Els càstigs podien ser fer més exercicis físics extenuants, privar-se de menjar o de dormir, fer-se dutxes fredes o deixar d'assistir a la feina al·legant indisposició quan no era cert. Els càstigs van anar variant i incrementant-se, perquè la perjudicada no assolia els objectius. En un cert període, els càstigs van consistir en "multes a pagar". La dona va arribar a abonar deu mil euros a l'home.

L'objectiu era tenir a la dona, professora de professió, aïllada socialment. Part dels càstigs eren no veure a família o amics i estar sola amb l'home.

La manipulació va arribar a un punt que l'home va establir que com no complia els objectius el càstig el patiria ell. La professora li hauria de cremar la cama amb un bufador, però ella es va negar. Llavors, ell va dir que s'ho faria ell mateix i el doble de temps. Per tant, ella seria doblement responsable, primer per no assolir els objectius i segon per no ser capaç d'executar la pena imposada.

Agressions físiques en augment

Com l'home considerava que s'esforçava suficient en els seus exercicis físics extenuants va passar a agredir-la. Els cops s'haurien anat intensificant, rebent cops de puny al cap, agafades pel coll, aixecant-li la mà i insultant-la en francès "tu estuneconnasse, una grossedebile, despourvue de toutemorale", entre altres insults. Diverses vegades la dona hauria escapat del domicili caminant sense sabates, amb por de la seva parella i sovint hauria plorat i patit ansietat arran de l'incompliment d'aquests objectius físics.

Tot va ser descobert perquè en un dels càstigs l'hauria immobilitzat a terra, agafant-li el cap, sacsejant-la, donant-li cops fent que el cap colpegés el terra i pressionant-lo fortament, fent que la perjudicada patís mal a la boca. La víctima va anar a Urgències i va derivar en l'avís a la policia.

La dona guardava en folis DIN A-4 la relació d'objectius, tasques a realitzar, i càstigs en cas d'incompliment, d'acord amb les exigències manifestades per l'home. En els documents hi havia unes cartes que s'adreçava a ella mateixa, recordant-se la debilitat del seu caràcter i la necessitat de fer feliç el seu agressor. Se li havia ordenat que havia de llegir les cartes en moment de debilitat i incompliment dels reptes. En les notes hi ha nombrosos comentaris donant per fer que ella té una personalitat o forma de viure equivocada que s'ha d'esforçar a canviar.

L'home va al·legar que la feia totes aquestes coses per voluntat pròpia i va aportar les cartes per demostrar-ho. La finalitat per presentar aquesta documentació era que pensava que podien ser una prova a favor seu, davant dels tribunals, per acreditar que si bé podia ser responsable de l'agressió física menor en realitat era un "programa de coaching per enfortir la personalitat". I es defensava dient que la dona ho feia de forma voluntària.

S'ha establert que la dona en comptes de ser lliure de decidir si no era precisament el contrari. L'home forçava d'una forma "retorçada i perniciosa de la relació" per tenir la dona sotmesa a unes tècniques d'insídia i manipulació psicològica que per si mateixes causen dolor psíquic.

La pericial psiquiàtrica de la perjudicada revela un trastorn de personalitat depenent que la fa especialment vulnerable. Ha estat educada en una òptica religiosa que l'ha fet procliu a justificar els comportaments que li exigia el processat com una mostra d'amor i autosacrifici en lloc de com a comportaments malsans. La seva debilitat personal li impedia sostreure's de la seva subjugació, en la que s'alternen conductes de manipulació i seducció amb maltractaments psíquics de grau elevat.

La dona experimentava por a la desaprovació de l'home i es culpabilitzava per no complir amb les seves expectatives. També experimentava por a què ell es pogués suïcidar o a què patis cap mal. Encara avui, té sentiments de què ella era tot el que ell tenia i se'n sentia responsable del seu benestar. Contradictòriament, s'adona que estar sense ell li ha permès recuperar un grau de felicitat desconegut per ella abans.

Narcisisme i psicopatia

De la valoració psiquiàtrica de la capacitat de l'home se'n desprèn que o té cap malaltia que el pugui situar en situació d'exempció de responsabilitat penal o que pugui ser objecte de tractament i contenció amb medicació i teràpia. Realment té plena capacitat per a comprendre els fets i per a actuar d'acord amb aquesta comprensió. Té conductes disruptives que s'evidencien des dels 15 anys, amb trets narcisistes i psicopàtics que el classifiquen a criteri del psiquiatre com a persona amb trastorn límit de personalitat. Té dos tipus trastorns (el narcisista i el psicòpata-asocial) sense poder-se enquadrar en un de sol. Aquest trastorn mixt o límit, explica la seva conducta, amb fredor emocional, sadisme, i manipulació afectiva, que tenen efecte perquè es dirigeixen a una persona especialment dèbil. La dona té un altre trastorn però de personalitat depenent, que la fa especialment victimitzable per qualsevol persona en general, ja que és procliu a acceptar mansament el despotisme.

La dona per les conductes reiterades de coacció, de manipulació, i de maltractament psicològic i físic, ha tingut la necessitat de tractament mèdic o psicològic continuat.

Quan ja tenia una ordre d'allunyament, l'home es va presentar al centre educatiu on treballa la dona per pressionar-la psicològicament per reprendre la relació. La germana de la perjudicada va alertar telefònicament a la policia de forma urgent. L'home havia ensenyat una navalla a la dona dient que si no tornava amb ell, se suïcidaria. I se la va posar contra la panxa. .

L'home va set condemnat a tres anys de presó que van ser canviats per expulsió d'Andorra durant set anys. Si entra al Principat, haurà de passar la resta de la pena, una part la va complir de forma provisional, a la presó de la Comella.