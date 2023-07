Requisats gots amb presumptes substàncies sospitoses a la festa major d'Escaldes

Andorra la VellaSegons les últimes actualitzacions policials, les autoritats han confirmat que es van requisar els gots utilitzats per les dones a les 3:30 del matí del dia dels fets. Aquests gots contenien presumptes substàncies sospitoses, begudes per les víctimes.

Després de l'actuació de la policia, les dones van ser immediatament derivades als serveis mèdics per a realitzar les proves d'anàlisi pertinents. Les autoritats han informat que estan a l'espera dels resultats d'aquestes anàlisis per determinar si, efectivament, hi va haver la presència de drogues en les begudes de les noies.

De moment, la policia es manté pendent de les proves mèdiques per esclarir els fets. Si les anàlisis donen positiu i es confirma la presència de substàncies il·lícites, les autoritats intensificaran els esforços per identificar els responsables i procedir amb les corresponents mesures legals.

L'incident ha provocat una gran consternació a la comunitat d'Escaldes, ja que la festa major és un moment de trobada i celebració per als ciutadans. L'existència del Punt Lila durant les festivitats ha demostrat la seva importància com a espai segur per denunciar i prevenir situacions d'agressió i assetjament.