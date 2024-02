Rescat amb helicòpter a Creussans

Andorra la VellaUna persona ha requerit l'assistència dels bombers prop del pic de Creussans. Tal com informa RTVA, un helicòpter ha acudit a la zona per rescatar-la, al migdia d'aquest diumenge. Es tracta d'un esquinç lleu que s'ha fet esquiant en grup, i que no li permetia moure's per si mateix, i per això mateix ha requerit el trasllat en helicòpter fins a l'hospital, on ja ha estat donada d'alta.