Rescaten dos esquiadors després de caure per la neu més de 200 metres

Andorra la VellaEquips de salvament andorrans i francesos van prendre part en una operació de rescat per trobar dos esquiadors de muntanya que van patir un accident a la zona del refugi de Fourcat, en la part francesa a tocar amb la frontera andorrana. Els dos esquiadors van patir una caiguda per la neu d'uns 200 metres i van resultar ferits. Van aconseguir fer una trucada d'auxili i s va iniciar una operació complicada per les condicions meteorològiques i on es va decidir enviar equips per terra per part francesa i aèria per part d'Andorra. Va ser l'equip andorrà qui va localitzar els dos ferits i van ser portats en helicòpter a l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell.