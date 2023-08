Restablert el trànsit a Adrall després que caigués una teulada a la carretera

Andorra la VellaReobert el trànsit a la C-14 a Adrall després de prop de dues hores tallat després que una teulada sortís volant i acabés a la via. Les retencions per anar o venir d'Andorra són encara molt importants.

La ventada que hi ha hagut aquest dimarts a la tarda a l'Alt Urgell, en el marc d'una tempesta, ha causat danys a diverses poblacions de la comarca. La incidència més destacada ha estat a Adrall, on una teulada ha sortit volant i les seves restes han anat a parar a la carretera C-14. Segons ha informat la Direcció General d'Emergències, els fets s'han produït a un quart i cinc de 6 de la tarda (18.20 h) al punt quilomètric 175 de la C-14, a prop de la confluència amb l'N-260. Per causes que ara s'investiguen, una coberta de fibrociment s'ha desprès juntament amb dues bigues de fusta. Tot seguit, aquests elements han quedat estesos a la carretera, ocupant tota la calçada, i això ha obligat a tallar el trànsit en els dos sentits de la marxa, cosa que ha generat importants retencions. Així ho ha informat Ràdio Seu.

Els mossos informaven passades les vuit del vespre que hi havia pas alternatiu a la C-14 i a tocar de dos quarts han fet públic que s'ha reobert el trànsit. Les cues després de prop de dues hores de tall són quilomètriques tant per anar com per venir d'Andorra.