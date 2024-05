Retiren la residència a un metge a Andorra per no exercir al país

Andorra la VellaLes sospites sobre que un metge francès no estava exercint a Andorra i que només passava alguns períodes curts al Principat van portar la policia a fer una recerca. L'informe emès pel Servei de Policia posa de relleu la manca de residència efectiva. La documentació pel metge aportada només acredita que és propietari d’un immoble i que està incorporat al Col·legi de Metges, però sense la convenció amb la CASS per poder treballar al Principat per la Seguretat Social. En realitat, no consta que exerceixi la seva activitat professional a Andorra. No exercia tampoc a cap consulta privada. No només no estava fent de metge, per al qual es va fer una autorització específica, sinó que tampoc vivia realment. Venia de tant en tant. Tampoc va arribar a tenir mai un vehicle andorrà, sinó que va mantenir el francès, tot i disposar del permís del Principat.

Un agent de policia es va desplaçar al domicili indicat pel recurrent, loc on va realitzar unes comprovacions amb el veïnat. Segons el seu resultat, els veïns de l’habitatge van indicar que l’agent és propietari d’un pis, però que no hi viu amb permanència, sinó que hi passa períodes de quinze a vint dies.

El facultatiu va al·legar per justificar que realment residia a Andorra que estava acreditat que va deixar d’exercir la medicina a França, que està donat d’alta al Col·legi Oficial de Metges d’Andorra, i que disposa d’un permís de conduir andorrà, entre d’altres extrems, com són l’alta a la CASS i que disposa d’un habitatge de la seva propietat.

El Tribunal Superior ha avalat la decisió de la Batllia donant la raó a Govern que no va renovar el permís del doctor. Els tiquets de les compres que suposadament hauria fet a Andorra per demostrar que hi viu realment eren majoritàriament il·legibles o no reflecteixen el seu nom. No justifiquen la identitat del pagador, i corresponen a un període temps limitat .L’afiliació com a autònnom a la CASS i l’alta al Col·legi professional de metges tampoc són suficients per arribar a la conclusió que el doctor té el seu centre d’interessos a Andorra. No consta de cap manera que, tot i haver deixat d’exercir la seva professió a França, ho faci actualment al Principat de forma efectiva. En aquest sentit, ni tan sols justifica que disposi d’un consultori professional o bé el lloc on desenvolupa la seva activitat. També és significatiu el reduït consum telefònic, així com el fet de no disposar d’un vehicle amb matrícula andorrana, com ha posat de relleu l’informe policial.