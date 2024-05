Roben uns AirPods de 200 euros en una habitació i enxampen una cambrera de l'hotel perquè tenen GPS

Andorra la VellaLa cambrera d'un hotel havia de netejar les habitacions al matí quan encara hi havia clients en alguna d'elles. La dona, mentre era en una de les cambres, va veure uns auriculars Airpods d'Apple. Se'ls va guardar i quan va acanar de netejar va marxar. El client va notar la pèrdua i va comunicar-ho. Va decidir, però engegar el sistema de rastreig per geolocalització que porten integrats els Airpods d'Apple d'alta gamma. Va indicar a la policia que els Airpods estan emetent un senyal des d'un domicili privat. Els agents van trobar els auriculars en el domicili de la cambrera de l'hotel i van ser retornats al client.

Va ser condemnada a set dies d'arrest nocturn condicional per una contravenció penal de furt d'un import inferior a 600 euros. La cambrera va reconèixer ser autora del furt quan va ser interrogada per la policia. No tenia antecedents i hauria estat una acció impulsiva.