Roben dos cotxes a una família andorrana de vacances a Portugal

BragaUna família andorrana ha fet públic per les xarxes socials que les hi han robat els dos cotxes quan es trobaven de vacances a Braga. Els dos turismes són de matrícula andorrana i els seus propietaris resideixen al Principat. Un dels dos vehicles és un Seat León de color gris i l’altre és un turisme de color blau sobre el que no han especificat la marca. Els dos cotxes han estat robats en l’àrea de Braga/Barcelos i la família afectada ha fet una crida a tothom que pugui tenir informació sobre els vehicles. El de color blau pertany a la mare i el gris a un dels fills. Precisament, el Seat Leon de color gris hauria estat recuperat segons s’ha publicat també a les xarxes, però possiblement ha patit un fort cop en la part posterior, segons es veu en la imatge.