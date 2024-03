Roben a un dipòsit de Blanes el Porsche andorrà d'un home assassinat a Colòmbia el 2019

Andorra la VellaEls Mossos d'Esquadra investiguen el robatori d'un cotxe del dipòsit municipal de Blanes. No es tracta d'un cotxe qualsevol, sinó d'un Porsche 911, amb matrícula andorrana, que algú es va emportar el passat 27 de febrer. Cap a les tres de la matinada, algú va forçar la porta de les instal·lacions, va inutilitzar les càmeres de seguretat i es va emportar el vehicle. Va ser al matí, quan van arribar els treballadors de l'equipament, que van descobrir que ja no estava en el seu lloc.

El Porsche feia una setmana que estava en el dipòsit municipal de Blanes. El vehicle, segons detalla el Diari de Girona, es va saltar un control de la Policia Local i va fugir a tota velocitat sense deixar rastre. Al cap d'una estona, no obstant això, es va trobar el cotxe abandonat a Lloret de Mar sense ningú dins i com si haguessin remogut l'interior. El van comissar i el van traslladar a les dependències municipals esperant que, tractant-se d'un cotxe d'alta gamma, potser algú apareixia per a recollir-lo, ja que no se sabia qui era el conductor, a qui es tenia la intenció d'acusar de conducció temerària i desobediència per a saltar-se el control.

No obstant això, ningú va aparèixer i el cotxe va acabar sent robat una setmana després. Com és un vehicle de matrícula estrangera, la Policia Local de Blanes, a més dels Mossos d'Esquadra, també va avisar dels fets a la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i la Policia d'Andorra, d'on era originari el vehicle. A més, en tenir constància que s'havia estat movent per Barcelona i Sitges, també es va alertar a les policies locals d'aquests dos municipis. La principal hipòtesi del robatori és que el lladre pugui ser la mateixa persona que conduïa el vehicle quan es va saltar el control. Així ho recull ElCaso.

Encara que no se sap qui el conduïa quan es va saltar el control o qui l'ha robat, la qual cosa és clar és que no va ser el seu propietari. El vehicle pertany a un ciutadà andorrà de 68 anys que va morir de manera violenta a Colòmbia el juliol de 2019. L'home va aparèixer mort d'un tir al cap en un motel de la ciutat de Tunja i en un principi es va pensar que es tractava d'un suïcidi, però la recerca va acabar derivant en un possible homicidi que no ha estat confirmat.

L'home havia estat jutjat i absolt per un defecte de forma en 2012 acusat de tràfic de drogues a gran escala i contraban de tabac. Després d'això, va abandonar Andorra i es va establir a Catalunya, per a acabar anant a viure finalment a Colòmbia, on es va casar amb la seva segona dona i on va morir i el van enterrar. Aquesta vídua, sense informar de la mort als familiars de l'home, que es van assabentar per una notícia en els mitjans de comunicació mesos després, va viatjar fins a Andorra a recollir el Porsche i una grua el va portar fins a Barcelona sense que se sabés res més. Ara, ha estat robat del dipòsit de Blanes desp