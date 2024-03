S'accidenta un turisme a la carretera CG-3 prop d'Ansalonga

Andorra la VellaEl conductor d'un turisme va perdre el control del vehicle a la carretera CG-3 prop d’Ansalonga, dirigint-se cap al nord. Va impactar espectacularment contra la barana que separava la calçada de la voravia, però afortunadament no hi havia ningú en aquell moment. Tot i que el conductor va donar positiu en el control d’alcoholèmia i va ser detingut, no va resultar ferit. L’accident va tenir lloc a les 5:30 del matí, enmig de condicions meteorològiques adverses amb neu.