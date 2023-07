Els Serradells estrenen tobogan i piscina exterior i la reforma es dona per completada

Andorra la VellaEl comú d’Andorra la Vella ha inaugurat aquest dimarts la piscina exterior i el tobogan gegant dels Serradells. Amb aquestes obres que ara s’ha completat es dona per finalitzada la reforma del centre esportiu, tal com ha destacat el cònsol major, David Astrié, que ha subratllat que després del “malaurat incendi” i totes les reformes que es van fer a l’interior i la façana dels Serradells quedava pendent la millora de la piscina exterior, que ara ja està completada. S’han fet millores al paviment, s’ha posat més gespa i s’ha refet l’enrajolat de l’interior del vas de la piscina. Entre aquestes millores i el tobogan el comú ha fet una inversió de prop de 800.000 euros.

D’aquesta manera, s’ha col·locat un paviment sintètic flotant que imita el parquet que ha servit per substituir el de pedra que hi havia fins ara. A més, s’ha col·locat gespa nova, uns 1.000 metres quadrats, i s’han refet les rajoles interiors del vas de la piscina. Aquestes intervencions han tingut un cost d’uns 565.000 euros. A banda, s’ha col·locat un tobogan gegant, que ha costat 220.000 euros. Aquesta instal·lació vol ser “un atractiu més” per als infants i estarà obert en època d’obertura de la piscina exterior.

L’ús d’aquest tobogan està limitat a una alçada superior a un metre deu i, per tant, hi ha un vigilant en permanència per vetllar que se’n faci un bon ús. Astrié ha manifestat que tot i que és “difícil preveure” quina afluència hi haurà a la piscina exterior ha afegit que “si el sol ens acompanya estarà plena gairebé cada dia”. En aquest sentit, ha remarcat que en podran fer ús els infants que fan activitats durant l’estiu, tot i que ha puntualitzat que és “una activitat oberta a tothom”.

El cònsol major ha recordat que ara fa poc el comú va aprovar la gratuïtat per a les persones majors de 65 dels Serradells i ha manifestat que s’han “incrementat sensiblement” les persones que s’han inscrit al centre esportiu. Així, si abans de la gratuïtat hi havia unes 120 persones inscrites ara la xifra ja arriba als “180-190”, ha detallat Astrié.