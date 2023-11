Simula una agressió, culpa un empleat i el denuncia

Andorra la VellaUn matí es va produir un enfrontament en una empresa de seguretat entre una de les caps i un empleat. La discussió arribava per com s'organitzava la recollida de documents amb un full de ruta. La dona portava el full de ruta a la mà, mentre s'escridassaven i l'home li va agafar el full. La dona l'acusava d'incomplir les obligacions laborals i el treballador considerava que la dona estava manipulant les rutes per perjudicar-lo.

La dona es va desplaçar al servei d'urgències de l'hospital aquell mateix dia on se li va diagnosticar "un estat de nerviosisme i angoixa derivats d'una confrontació laboral. Tres dies més tard, la dona va tornar a urgències assegurant que tenia dolor al braç dret. La prova de radiologia no va mostrar cap lesió". Es queixava que el dolor provenia del moment en què l'empleat li va agafar per treure-li el paper del full de ruta. En els dies següents a la feina, la dona portava el braç en un cabestrell. Va presentar denúncia a la policia contra l'empleat.

La treballadora que va acompanyar a la cap a l'hospital el primer dia va assegurar que no tenia cap marca vermella al braç. La cap també havia denunciat a la policia que l'home l'havia agafat pels cabells, però no va ratificar la declaració en el judici.

L'acusat sempre ha negat haver agredit a la cap. Assegurava que només li va agafar el braç per prendre-li el full de ruta i que ella el va colpejar al pit i li va aturar la mà.

Hi ha dos testimonis que van avalar que la cap va simular la lesió per poder denunciar al treballador. Una empleada va explicar que en la discussió el treballador li va dir a la cap que la denunciaria pel que estava fent. La cap va fer un gest per donar-li un cop al pit i ell li va aturar la mà. Posteriorment, "ella va anar a l'hospital i va treballar a la tarda (de divendres) i el dilluns va venir amb una cinta al braç que es treia i posava". La testimoni va especificar que "el cabestrell el portava si hi havia algú al davant si no se'l treia" i tot allò feia que "que la situació fos tensa per tothom". La treballadora que havia acompanyat a la cap a l'Hospital va indicar que quan en els dius posteriors l'havia de traslladar en moto no portava el cabestrell.

El treballador ha estat absolt en demostrar-se que en cap cas va agredir a la seva cap.