SMS massius suplantant Andbank per estafar usuaris

Andorra la VellaA través de les xarxes socials, la policia ha informat que usuaris estan rebent de forma massiva SMS que suplanten Andbank per estafar-los. Fins i tot els està arribant a usuaris que ni tan sols tenen un compte bancari amb l'entitat. Des del cos d'ordre recorden que no s'ha d'entrar a l'enllaç, que no s'ha de facilitar mai cap dada ni cap codi i que el missatge rebut s'ha d'eliminar.

⚠️ Aquest SMS suplantant @AndbankAND està arribant de forma massiva a molts telèfons del país, independentment de si els receptors tenen o no un compte amb aquesta entitat.



🙏 Sobretot, recorda👇



❌No entris a l’enllaç

❌No donis mai cap dada ni cap codi

🗑️Elimina’l#Nopiquis pic.twitter.com/zQ5z26I9Y2 — Policia Andorra (@andorra_policia) 25 de diciembre de 2023