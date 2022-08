El soroll d'unes obres nocturnes a Fiter i Rossell que no deixa dormir els veïns

EscaldesEls veïns de l'avinguda Fiter i Rossell, a Escaldes, concretament els que resideixen prop del Pont dels Escalls, han gravat les imatges i el soroll de les obres nocturnes que s'han iniciat al carrer. S'aprecia com aquest és massa fort per a dormir amb normalitat als seus habitatges. La maquinària necessària per als treballs a la via pública emprenya inevitablement els veïns.