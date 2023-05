Suplanten Creand per furtar dades d'usuaris

⚠️Alerta phishing! ⚠️

Si has rebut un SMS amb un enllaç que et sol·licita dades, no hi entris. És un intent de frau.

Creand Crèdit Andorrà no et demanarà mai dades confidencials a través de SMS, correu electrònic, trucades o formularis. pic.twitter.com/gbKwRUftaz